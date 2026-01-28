Schmuddel-Wetter in Frankfurt und Hessen: Regen, Schnee und glatte Straßen

Die Wettervorhersage für den Mittwoch, Donnerstag und Freitag in Frankfurt am Main und Hessen: Die Meteorologen erwarten einen Mix aus Regen und Schnee!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Feuchte Luft strömt nach Hessen, mal aus dem Süden kommend und mild, mal aus dem Osten kommend und kalt: In der Folge müssen sich die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel auf einen Mix aus Schnee und Regen einstellen. Zudem droht bei dem Schmuddel-Wetter immer wieder Straßenglätte, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) und Wetteronline.de (Grafik) sagen beiden ein erhöhtes Niederschlagsrisiko für Hessen voraus, mal als Regen, mal als Schnee.  © Montage: Sebastian Gollnow/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Der Mittwoch werde stark bewölkt und regnerisch, wobei die Niederschläge im Norden und Osten des Bundeslandes auch die Form von Schnee oder gefrierendem Regen annehmen könnten, heißt es in der Wettervorhersage.

Die Temperaturen erreichen demnach Höchstwerte zwischen 1 und 4 Grad im Tiefland, in den hessischen Bergen werden maximal -1 Grad erwartet. Dazu soll ein "schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen" wehen.

In der Nacht zu Donnerstag hält der Mix aus Regen und Schnee weiter an, Autofahrer müssen dann besondere Vorsicht walten lassen.

Bei Tiefstwerten zwischen 1 und -4 Grad sagt der Wetterdienst "weitere Schnee- oder Schneeregenfälle" vorher. Es könne aber auch zu gefrierendem Regen und Sprühregen mit Glatteis-Bildung kommen.

Das Winter-Wetter am Donnerstag und Freitag in Hessen

Autofahrer sollten vorsichtig sein: In Hessen kann es zu gefrierendem Regen und eventuell auch zu Glatteis kommen. (Symbolbild)  © 123RF/wirestock

Der Wettertrend setzt sich auch am Donnerstag fort: Bei wolkenverhangenem Himmel komme es in Hessen verbreitet zu Niederschlägen. "In Südhessen Regen, sonst oft Schneeregen oder Schnee mit Glätte-Gefahr", sagte ein DWD-Sprecher.

Die Höchsttemperaturen schwanken erneut zwischen 1 und 4 Grad, wobei es in Südhessen am wärmsten werden soll. In den Bergen herrscht weiter leichter Dauerfrost.

In der Nacht zu Freitag sollen dann die Regen- und Schneefälle zurückgehen. Es komme bei Tiefstwerten zwischen 1 und -4 Grad nur vereinzelt zu Niederschlägen, "meist als Schnee".

Am Freitag werden dann bei 0 bis 4 Grad in der Spitze und starker Bewölkung nur noch "zeitweise leichte Niederschläge" aus Südwesten erwartet. In der Nacht zu Samstag sollen Regen und Schnee bei 0 bis -4 Grad wieder etwas öfter fallen. Vereinzelt könne es erneut zu Glatteis-Bildung kommen.

