Sturm und Gewitter möglich: Das Wetter in Frankfurt und Hessen

Wettervorhersage für Frankfurt am Main und Hessen: Es kommen regnerische Tage, am Montag sind sogar einzelne Gewitter mit Sturmböen in dem Bundesland möglich.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Die Menschen in Hessen müssen sich auf Schmuddel-Wetter einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hält am heutigen Montag aber auch einzelne Gewitter mit Sturmböen in dem Bundesland für möglich.

Der Montage in Hessen wird regnerisch: Auch der Dienst Wetteronline.de (Grafik) sagt ein hohes Niederschlagsrisiko voraus. © Montage: Sebastian Gollnow/dpa, Screenshot/Wetteronline.de Ein Sturmtief bei Irland bringt milde Meeresluft nach Hessen und bestimmt so die Wetterlage: Der Montagmorgen sei deshalb von starker Bewölkung und zunächst etwas Regen oder Sprühregen geprägt, heißt es in der Vorhersage der Offenbacher Meteorologen. Auch im weiteren Verlauf des Tages müssen die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel demnach mit Schauern rechnen. Zudem bestehe eine "geringe Wahrscheinlichkeit für einzelne Gewitter", welche dann auch Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 Kilometern pro Stunden mit sich bringen könnten. Mit Spitzentemperaturen von 9 bis 12 Grad soll der Montag in Hessen zudem sehr mild für die Jahreszeit werden. Dazu erwarten die DWD-Experten mäßigen bis frischen Wind aus Süd bis Südwest mit starken bis stürmischen Böen. Wetter Deutschland Plötzlich Frühling in Sachsen? Zweistellige Temperaturen am Wochenende Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag soll sich das Wetter in Frankfurt und Hessen dann beruhigen, doch es bleibt regnerisch. Die Temperaturen sollen Höchstwerte von 9 bis 11 Grad am Dienstag, 7 bis 10 Grad am Mittwoch und 5 bis 9 Grad am Donnerstag erreichen. An allen drei Tagen wird mäßiger Wind erwartet.

Bald wieder Nächte mit leichtem Frost in Hessen