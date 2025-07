Wochenend-Wetter in Frankfurt und Hessen: Gewitter mit Starkregen, Unwetter drohen

Frankfurt am Main - Sonnig und bis zu 31 Grad: Der Samstag in Frankfurt und Hessen beginnt als zunächst trockener Hochsommertag, doch ab dem Nachmittag ziehen laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) teils starke Gewitter herauf. Auch am Sonntag müsse mit "teils kräftigen Schauern und Gewittern" gerechnet werden.

Dazu wird in Hessen ein schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Südost erwartet. Bei Gewittern seien aber auch Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 Kilometern die Stunde möglich.

Die Höchsttemperaturen am Samstag sollen laut der DWD-Vorhersage zwischen 28 und 31 Grad liegen.

Doch ab Samstagnachmittag soll von Südwesten her starke Bewölkung heraufziehen. Diese Wolken sollen Regen sowie lokal auch starke Gewitter mit sich bringen.

"Heiter, teils sonnig und meist niederschlagsfrei", lautet die wörtliche DWD-Prognose für den Samstag in dem Bundesland.

Auch am Sonntag muss in Hessen mit Schauern und kräftigen Gewittern gerechnet werden. Lokal sind auch Unwetter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst mahnt. © Montage: 123RF/mdesigner125, Screenshot/Wetteronline.de

Das Wetter am Sonntag soll von wechselnder Bewölkung geprägt, aber zunächst niederschlagsfrei sein. "Ab dem Nachmittag von Westen teils stark bewölkt bei aufkommenden, teils kräftigen Schauern und Gewittern, lokal Unwetter", ergänzte ein Sprecher.

Dazu werden Spitzentemperaturen zwischen 27 und 30 Grad und ein "schwacher bis mäßiger Wind um Süd" erwartet. Bei Gewittern seien auch Sturmböen möglich.

Am Montag müssen die Menschen in Frankfurt und Hessen dann mit starker Bewölkung und unbeständigem Schauerwetter rechnen. Auch an diesem Tag kann es zu einzelnen Gewittern kommen.

Mit Höchstwerten zwischen 23 und 26 Grad soll es aber etwas kühler werden. "Schwacher bis mäßiger Südwestwind, in Schauer- und Gewitternähe stark böig auffrischend", hieß es weiter.

Die kommenden Nächte sollen ebenfalls von Schauern und Gewittern geprägt sein. Dabei erwartet der Deutsche Wetterdienst in der Nacht zu Sonntag Tiefstwerte zwischen 18 und 15 Grad, in der Nacht zu Montag 17 bis 14 Grad und in der Nacht zu Dienstag 16 bis 12 Grad.