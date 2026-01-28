Winter macht keine Pause: NRW muss weiter bibbern
Köln - NRW erwartet ab Mitte der Woche ein echtes Winter-Bingo: Von Schnee über Glätte bis zu Temperaturen knapp über und unter dem Gefrierpunkt ist alles dabei.
Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) startet der Mittwoch vor allem im Nordosten ziemlich winterlich. Dort fällt Schnee, teilweise auch tagsüber, und es kann ordentlich rutschig werden.
Richtung Köln und Rheinland ist eher Regen angesagt, aber Achtung: Zwischendurch kann der auch mal gefrieren. Die Temperaturen pendeln sich meist zwischen 0 und 5 Grad ein.
In der Nacht bleibt es bewölkt und nasskalt, Glätte ist leider fast überall ein Thema.
Der Donnerstag bringt ein kleines Licht am grauen Himmel: Im Westen kann es am Nachmittag ein paar Auflockerungen geben.
Graue Aussichten bis zum Wochenende
Bevor wir am Donnerstag vielleicht ein paar Sonnenstrahlen abkriegen, ist aber noch Regen oder sogar Schneematsch angesagt, vor allem Richtung Sauerland und Nordosten. Die Werte bleiben winterlich bei maximal 5 Grad.
Am Freitag zeigt sich das Wetter überwiegend trocken, aber weiterhin kalt und ziemlich grau. In den Hochlagen kratzt das Thermometer weiterhin an der Null, während die Werte rund um Köln zwischen 2 und 5 Grad pendeln.
In der Nacht zum Samstag wird es stark bewölkt und Schneeregen ist möglich. Deshalb gilt weiterhin Vorsicht auf den Straßen, denn Glätte bleibt ein Thema.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa