Winter macht keine Pause: NRW muss weiter bibbern

Köln - NRW erwartet ab Mitte der Woche ein echtes Winter-Bingo: Von Schnee über Glätte bis zu Temperaturen knapp über und unter dem Gefrierpunkt ist alles dabei.

Regen, Schneematsch und Minusgrade: Autofahrer und Fußgänger müssen weiterhin besonders vorsichtig sein. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) startet der Mittwoch vor allem im Nordosten ziemlich winterlich. Dort fällt Schnee, teilweise auch tagsüber, und es kann ordentlich rutschig werden.

Richtung Köln und Rheinland ist eher Regen angesagt, aber Achtung: Zwischendurch kann der auch mal gefrieren. Die Temperaturen pendeln sich meist zwischen 0 und 5 Grad ein.

In der Nacht bleibt es bewölkt und nasskalt, Glätte ist leider fast überall ein Thema.

Der Donnerstag bringt ein kleines Licht am grauen Himmel: Im Westen kann es am Nachmittag ein paar Auflockerungen geben.