Wintereinbruch bis zum Balkan? "Am Silvestertag brettert eine Schneefront durch"

Deutschland - Wir bibbern vor Kälte, doch Schlittenfahren und Schneemannbauen fallen momentan in den meisten Regionen flach, da Weihnachten winterliche Temperaturen, aber keine Schneefälle Einzug gehalten haben. Das soll sich zum Jahreswechsel nun ändern. Wetterexperte Kai Zorn prognostiziert, dass es um den Jahreswechsel reichlich schneien wird.

Warm anziehen müssen wir uns auch schon bis zum Jahresende. Zum Start in 2026 kann es überall in Deutschland Schnee geben. © 123RF/boggy22

Der Meteorologe hat sich Wettermodelle angeschaut, die einen Ausblick auf den Jahresbeginn geben und dabei Ähnlichkeiten zum Winter 2010 [Anm. der Redaktion: das letzte Jahr, wo es Weiße Weihnachten gab] erkannt.

"Stellt Euch auf echten Winter ein", gibt der Fachmann die Wetter-Richtung für Anfang 2026 vor, sieht eine "schneereiche Wetterlage auf uns" zukommen.

In seinem YouTube-Video vom 27. Dezember rechnet er anhand des amerikanischen GFS-Modells als auch des europäischen ECMWF-Modells für den 4. Januar mit Schneedecken in weiten Teilen der Bundesrepublik.

"Da kommt was, egal wo", so Zorn bei YouTube.

Im Flachland liegt die Schneehöhe dann voraussichtlich im einstelligen Zentimeter-Bereich, während in den Mittelgebirgen die Schneedecke bis zu 20 oder sogar 40 Zentimeter betragen kann.

"Am Silvestertag brettert eine Schneefront durch", markiert Kai Zorn den Tag, ab dem die weißen Flocken vom Himmel wirbeln können.