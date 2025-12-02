Mann übersieht Senior auf Landstraße: 88-Jähriger tot

Euskirchen/Zülpich - Auf der L264 kam es am Montagabend zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein Senior erlitt schwerste Verletzungen und starb noch am Unfallort.

Das Kleinkraftrad des Seniors wurde bei dem Unfall in ein angrenzendes Gebüsch geschleudert. © Sebastian Klemm

Einer Mitteilung der Polizei zufolge passierte der Unfall um 18.19 Uhr zwischen Euskirchen-Frauenberg und Zülpich-Niederelvenich.

Demnach sei ein 31-Jähriger in Richtung Niederevlenich unterwegs gewesen, als er auf einem geraden Straßenabschnitt aus bislang ungeklärten Gründen auf ein vorausfahrendes Kleinkraftrad auffuhr.

Dessen Fahrer - ein 88 Jahre alter Rentner - erlitt durch den unerwarteten Zusammenstoß schwerste Verletzungen und verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort.

Der 31-Jährige hingegen erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn im Anschluss in ein Krankenhaus.