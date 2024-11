18.11.2024 07:22 35-Jähriger wird von seinem Mercedes überrollt und schwer verletzt

In Kassel wurde ein 35-Jähriger am Sonntagabend von seinem abgestellten Mercedes überrollt und so schwer verletzt, dass er vor Ort reanimiert werden musste.

Von Marc Thomé

Kassel - Am Abend des gestrigen Sonntags wurde ein 35 Jahre alter Mann in Kassel von seiner Mercedes C-Klasse überrollt und so schwer verletzt, dass er vor Ort reanimiert werden musste. Der Mann (35) hatte noch versucht, den Wagen aufzuhalten, wurde dabei aber überrollt. © HessennewsTV Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatte der Mann den Wagen gegen 19 Uhr auf dem Gelände einer Firma in der Gobietstraße in Kassel-Waldau abgestellt. In der abschüssigen Einfahrt habe sich der Mercedes kurz darauf aus noch nicht geklärter Ursache selbstständig gemacht und sei losgerollt. Der 35-Jährige bemerkte dies und versuchte noch, das Auto aufzuhalten, wurde dabei aber überrollt und schwer verletzt. Unfall Regionalbahn kracht in Anhänger: Retter machen tragische Entdeckung Nach der Reanimation wurde der Mann vom Rettungsdienst in ein Kasseler Krankenhaus eingeliefert. Sachschaden sei laut dem Polizeisprecher keiner entstanden. Warum sich der Mercedes selbstständig gemacht hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizei, zu denen auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde.

Titelfoto: HessennewsTV