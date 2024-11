57-Jährige hatte keine Chance: Tödlicher Frontal-Crash stellt Polizei vor viele Fragen

Roth/Koblenz - Tragisches Unglück im Rhein-Lahn-Kreis ! Dort kam am heutigen Dienstagvormittag eine Frau ums Leben, nachdem sie mit ihrem Wagen frontal in ein weiteres Auto gekracht war. Die Polizei sieht sich derzeit noch mit ungelösten Fragen konfrontiert.

Die beiden Autos wurden massiv beschädigt und an den Fahrbahnrand geschleudert.

Hierbei wurde ein 24 Jahre alter Mann schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und kam umgehend ins Krankenhaus. Für die Fahrerin des anderen Autos, eine 57 Jahre alte Frau, kam hingegen jede Hilfe zu spät. Sie verlor noch am Unfallort ihr Leben.

Um 10.54 Uhr kam es in Höhe der kleinen Ortschaft Roth dann zum Drama. Aus noch unklarer Ursache krachten der schwarze Hyundai i30 sowie der rote Honda Jazz frontal und nahezu ungebremst ineinander.

Wie ein Polizeisprecher wenige Stunden nach dem tödlichen Unfall berichtete, befand sich eines der beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge auf der B327 in Richtung Flughafen Hahn, während der zweite Wagen die Straße in entgegengesetzte Richtung (Koblenz) befuhr.

In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft in Bad Kreuznach hat die Polizei strafrechtliche Ermittlungen in die Wege geleitet und sucht zudem noch nach potenziellen Zeugen des Geschehens.

Diese können sich unter der Nummer 06761/9210 an die Beamten wenden.