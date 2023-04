04.04.2023 12:39 63-Jähriger kracht mit Lkw auf die Seite! Feuerwehr muss ihn befreien

In Brockel ist am Montag ein 63-Jähriger mit seinem Lkw auf die Seite gekippt. Der Mann musste von der Feuerwehr befreit werden und kam verletzt in eine Klinik.

Von Bastian Küsel

Brockel - Unfall in Niedersachsen: Am Montagmittag ist ein 63-jähriger Mann mit seinem Lkw in Brockel (Landkreis Rotenburg) verunglückt und verletzt worden. In Brockel ist am Montagmittag ein 63-Jähriger mit seinem Lkw auf die Seite gekippt. Der Mann wurde dabei verletzt. © Polizeiinspektion Rotenburg Laut der Polizei befuhr der Mann mit seinem Sattelzug die K210, als er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Lkw sackte in den Grünstreifen, geriet ins Schleudern und krachte auf die Seite, wobei er seine Ladung (Kies) verlor. Der 63-Jährige musste von der alarmierten Feuerwehr aus dem Führerhaus befreit werden, anschließend kam er mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: Polizeiinspektion Rotenburg