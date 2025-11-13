88-Jähriger übersieht VW-Bus: Zwei Senioren schwer, drei Kinder leicht verletzt

Dielheim - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Horrenberg (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Mittwochnachmittag sechs Menschen verletzt worden, zwei davon schwer.

Ein Rettungshubschrauber kam am Mittwoch zum Einsatz. © René Priebe / PR-Video

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der folgenschwere Zusammenstoß gegen 14.20 Uhr. Ein 88-jähriger Peugeot-Fahrer hatte beim Verlassen eines Supermarkt-Parkplatzes den vorfahrtsberechtigten VW-Bus einer 63-Jährigen übersehen.

Der Bus krachte daraufhin frontal in die linke Fahrzeugseite des Peugeot.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitten der 88-jährige Peugeot-Fahrer und seine ebenfalls 88-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst ebenfalls in eine nahegelegene Klinik gebracht, wo er stationär aufgenommen werden musste.

Die vier Insassen des VW-Busses, darunter drei Kinder im Alter von vier und fünf Jahren, wurden leicht verletzt.