04.09.2023 21:38 Am Hauptbahnhof umgefahren: Drei Verletzte in Potsdam, darunter ein Kind

Am Montagabend ist es am Potsdamer Hauptbahnhof zu einem schweren Verkehrsunfall an einem Fußgängerüberweg gekommen, bei dem drei Menschen verletzt worden sind.

Von Thorsten Meiritz

Potsdam - Am Montagabend ist es in Potsdam zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei Menschen verletzt worden sind. Zwei Polizistinnen untersuchen die Schäden an dem Unfallwagen. © Julian Stähle Nach ersten Erkenntnissen sind die Passanten gegen 19.30 Uhr an einem Fußgängerüberweg am Hauptbahnhof angefahren worden, wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei Brandenburg mitteilte. Demnach erlitten zwei Erwachsene schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und mussten vom alarmierten Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem wurde ein Kind bei dem Unfall leicht verletzt. Die Feuerwehr Potsdam war mit zahlreichen Kräften vor Ort, wie die Behörde beim Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) vermeldete. Zur Betreuung von Augenzeugen seien Notfallseelsorger angefordert worden. Unfall Ende in der Linkskurve: Schilder-Crash im Promille-Rausch Warum die 69-jährige Fahrerin ihren Alfa Romeo nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte, war zunächst unklar. Das Gelände rund um den Fußgängerüberweg in der Babelsberger Straße wurde weiträumig abgesperrt. © Julian Stähle Die Babelsberger Straße musste für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen abgesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: Julian Stähle