22.02.2023 14:51 Tragischer Arbeitsunfall in Südhessen: Betonplatte fällt um und trifft 53-Jährigen

Arbeitsunfall in Gernsheim in Südhessen am Mittwochmorgen: Ein 53-jähriger Arbeiter wurde von einer umfallenden Betonplatte getroffen und schwer verletzt.

Von Florian Gürtler

Darmstadt/Gernsheim - Bei Arbeiten auf einer Baustelle stürzte eine Betonplatte und traf einen 53-jährigen Mann. Der Arbeiter wurde bei dem Unglück im südhessischen Gernsheim schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Arbeitsunfall im südhessischen Gernsheim: Ein Rettungshubschrauber brachte einen schwer verletzten Mann auf schnellstem Weg in eine Klinik. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa Der Unfall ereignete sich am heutigen Mittwoch, wie das Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt mitteilte. Demnach war der 53-Jährige gegen 10 Uhr auf einer Baustelle in der Breslauer Straße in Gernsheim tätig, als aus noch unbekannter Ursache eine Betonplatte plötzlich umfiel. Der Arbeiter konnte nicht mehr ausweichen, er wurde von der Platte getroffen und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber wurde zu der Baustelle gerufen, um den Verwundeten auf schnellstem Weg in ein Krankenhaus zu bringen. Die Polizei übernahm unterdessen die Ermittlungen zur Unfallursache. Hierzu zogen die Beamten einen Mitarbeiter der Abteilung "Arbeitsschutz" des Regierungspräsidiums Darmstadt hinzu. Die Nachforschungen dieses Spezialisten dauern an.

Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa