Auto-Diebe bauen Unfall und flüchten zu Fuß

In Bobritzsch ist es am Donnerstag zu einem Auffahrunfall gekommen. Die Insassen des Autos hauten ab, denn es war geklaut.

Von Victoria Winkel

Bobritzsch-Hilbersdorf - Am Donnerstag ist es in Mittelsachsen zu einem Auffahrunfall gekommen. Was zunächst nach Routine klang, entpuppte sich bei den Ermittlungen als größerer Fall für die Polizei.

Die Polizei stellte fest, dass der Renault in Plauen geklaut war und auch die Kennzeichen waren gestohlen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Der Unfall passierte gegen 10.25 Uhr im Bobritzscher Ortsteil Naundorf. Eine Peugeot-Fahrerin (67) musste auf der Freiberger Straße kurz nach dem Ortseingang verkehrsbedingt bremsen. Dabei fuhr ein schwarzer Renault Megane auf. Verletzte gab es bei dem Unfall nicht. Der Schaden liegt bei rund 6000 Euro. "Die drei Insassen des Renault entfernten sich zu Fuß vom Unfallort. Es soll sich dabei um zwei Männer und eine Frau mit braunen Haaren im Alter von etwa 35 bis 40 Jahren handeln", berichtet eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz. Unfall Kölner überrollt 81-jährige Fußgängerin: Frau schwer verletzt! Einer der Männer und die Frau sollen gebrochen Deutsch gesprochen haben. Die Polizei stellte schließlich fest, dass an dem Renault gestohlene Kennzeichen angebracht waren und auch der Renault (Wert: etwa 3500 Euro) war geklaut. Er wurde in der Nacht zu Donnerstag in Plauen gestohlen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Es müssen Spuren gesichert werden.

Fährtenhund folgt Spur bis Hetzdorf