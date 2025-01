Auto erfasst Fußgänger: 17-Jähriger in Darmstadt schwer verletzt

Darmstadt - Ein verhängnisvoller Unfall ereignete sich auf dem Martin-Luther-King-Ring in Darmstadt: Ein 17-jähriger Fußgänger wurde dabei schwer verletzt!

Unfall am Dienstagabend in Darmstadt: Der Rettungsdienst brachte einen 17-jährigen Schwerverletzten in eine Klinik. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Der junge Mann wollte am gestrigen Dienstagabend den Martin-Luther-King-Ring an der Ampel zur Arheilger Straße überqueren, wie die Polizei in Südhessen mitteilte.

Dabei kam es aus noch unbekannter Ursache zu dem Unglück: Ein Auto erfasste den jungen Fußgänger, der durch den Zusammenstoß schwer verletzt wurde.

Einsatzkräfte des Rettungsdiensts waren rasch vor Ort und versorgten den jungen Mann. Im Anschluss wurde der Schwerverletzte in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. Der 41 Jahre alte Fahrer des Autos blieb unverletzt.

"Der Martin-Luther-King-Ring war aufgrund der Arbeiten an der Unfallstelle für etwa eine Stunde teilweise voll gesperrt", fügte ein Polizeisprecher hinzu.