Auto gerät ins Schleudern und fährt gegen Motorrad: Biker (64) schwebt in Lebensgefahr

Der schwerst verletzte 64-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Ein Sprecher der Polizei schilderte am heutigen Samstag den Hergang des Unfalls nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen.

Demnach war ein 33 Jahre alter Mann in seinem Auto am Freitagnachmittag um kurz nach 15 Uhr auf der L1 von Bauler in Richtung Körperich unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über den Wagen verlor.

Zunächst kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken geriet der Wagen dann offenbar leicht in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Motorrad des 64-Jährigen.

Dieser stürzte und zog sich schwerste, nach ersten Einschätzungen lebensbedrohliche Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.