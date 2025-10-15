Tragischer Frontalcrash mit Lkw: 19-jähriger Autofahrer stirbt

Recklinghausen - Nahe der nordrhein-westfälischen Stadt Recklinghausen ist am Dienstagnachmittag ein 19-Jähriger bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt.

Ein 19-Jähriger (†) kollidierte auf einer Landstraße mit einem entgegenkommenden Lkw. © -/TV7News/dpa

Der junge Mann war gegen 16.15 Uhr auf der Landstraße L511 Richtung Oer-Erkenschwick, seinem Wohnort, unterwegs.

Sein Fahrzeug kam, vermutlich bei einem Überholvorgang, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Lkw. Das Auto des 19-Jährigen ging sofort in Flammen auf, so die Polizei.

Die Feuerwehr löschte den Brand umgehend und holte den Verunglückten aus dem Fahrzeug.

Trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen erlag der Mann im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.