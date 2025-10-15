Tragischer Frontalcrash mit Lkw: 19-jähriger Autofahrer stirbt
Recklinghausen - Nahe der nordrhein-westfälischen Stadt Recklinghausen ist am Dienstagnachmittag ein 19-Jähriger bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt.
Der junge Mann war gegen 16.15 Uhr auf der Landstraße L511 Richtung Oer-Erkenschwick, seinem Wohnort, unterwegs.
Sein Fahrzeug kam, vermutlich bei einem Überholvorgang, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Lkw. Das Auto des 19-Jährigen ging sofort in Flammen auf, so die Polizei.
Die Feuerwehr löschte den Brand umgehend und holte den Verunglückten aus dem Fahrzeug.
Trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen erlag der Mann im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.
Auffahrunfälle nach tragischen Zusammenstoß
Infolge des Unglücks kam es durch den Stau zu Auffahrunfällen mit vier beteiligten Autos.
Der 55-jährige Fahrer des Lkw und zwei weitere Personen wurden leicht verletzt vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht.
Die Unfallstelle wurde für mehrere Stunden gesperrt, um beide Fahrzeuge zu sichern und die anderen beteiligten Autos abzuschleppen.
Die Ermittlungen zur genauen Ursache des tragischen Unglücks dauern an - es wurde ein Spezialteam der Polizei eingesetzt.
