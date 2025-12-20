Autofahrer prallt gegen Straßenbahn: Eine Person verletzt

Rostock - Beim Abbiegen die Straßenbahn übersehen? Ein Autofahrer prallte in der Rostocker Innenstadt in eine Straßenbahn.

Das Auto prallte beim Linksabbiegen gegen die Straßenbahn. © Stefan Tretropp

Wie ein Sprecher der Polizei Rostock auf Anfragen von TAG24 mitteilte, kam es am Samstagnachmittag gegen 15.20 Uhr zu dem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn beim Grünen Tor.

Beim Linksabbiegen hatte der Autofahrer laut jetzigem Stand der Polizei wahrscheinlich aus Unachtsamkeit die Straßenbahn übersehen. Der Straßenbahnfahrer konnte einen Zusammenprall mit dem Auto nicht mehr verhindern.

Durch den Unfall wurde eine Person in der Straßenbahn leicht verletzt. Laut Angaben der Polizei beträgt der Sachschaden um die 20.000 Euro.

Sowohl das Auto als auch die Straßenbahn mussten abgeschleppt werden.