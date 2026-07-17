Entgleiste Güterzug-Waggons bei Nidderau: Millionenschaden und weitreichende Folgen

Nidderau - Das Entgleisen von zwei Güterzug-Waggons bei Nidderau dürfte einen siebenstelligen Schaden angerichtet haben. Die Folgen beeinträchtigen den Bahnverkehr noch länger.

Am Donnerstagvormittag waren in Nidderau (Main-Kinzig-Kreis) zwei Waggons eines Autozugs entgleist. © Christine Schultze/dpa

Nachdem am Bahnhof Nidderau im Main-Kinzig-Kreis zwei Waggons eines Güterzugs entgleist sind, laufen die Reparaturarbeiten.

Die Bahnstrecke zwischen Friedberg und Hanau ist daher weiter gesperrt.

Es müssten umfangreiche Schäden beseitigt werden, sagte eine Bahn-Sprecherin. Wie lange die Arbeiten noch dauern, ist offen.

Nach Schätzung eines Notfallmanagers der Deutschen Bahn, der am Nachmittag vor Ort war, dürfte bei dem Vorfall ein Millionenschaden entstanden sein.

Die Ursache für den Unfall sei noch unklar. Ein Notfallzug mit Kran der Deutschen Bahn war an der Unfallstelle im Einsatz, mehrere Bahn-Mitarbeiter arbeiteten an den Waggons.