BMW-Fahrer schleudert gegen Firmentor und kracht frontal in Fassade

Im Karlsruher Stadtteil Grünwinkel krachte ein BMW-Fahrer am Samstagabend in ein Firmentor. Dabei wurde er verletzt.

Von Benjamin Richter

Karlsruhe - Im Karlsruher Stadtteil Grünwinkel krachte ein BMW-Fahrer am Samstagabend in ein Firmentor. Dabei wurde er verletzt.

Der BMW musste mit deutlich sichtbaren Schäden abgeschleppt werden.
Der BMW musste mit deutlich sichtbaren Schäden abgeschleppt werden.  © EinsatzReport24

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall am Samstagabend gegen 20.30 Uhr auf der Hardeckstraße in Karlsruhe-Grünwinkel.

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer eines BMW die Kontrolle über sein Auto.

Der Wagen kam von der Straße ab, schleuderte rund 50 Meter weiter und touchierte zunächst ein Firmentor. Anschließend prallte das Fahrzeug mit voller Wucht frontal gegen das Gebäude einer Firma für Heizungstechnik.

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Der Fahrer erlitt Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Der BMW wurde bei dem Unfall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Am Firmentor und an der Fassade des Gebäudes entstand großer Sachschaden.
Am Firmentor und an der Fassade des Gebäudes entstand großer Sachschaden.  © EinsatzReport24

An dem Zufahrtstor sowie am betroffenen Firmengebäude entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: EinsatzReport24

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