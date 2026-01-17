Citroën schleudert über Straße und prallt in geparktes Auto - Fahrerin verletzt

Hartenstein - Im Hartenseiner Ortsteil Zschocken (Landkreis Zwickau ) wurde am Freitagabend eine Citroën-Fahrerin bei einem Unfall verletzt.

Der Citroën wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. © Niko Mutschmann

Die Frau war gegen 20.30 Uhr auf der Zwickauer Straße/S283 unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Citroën in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum und schleuderte dann über die Straße. Dabei prallte es gegen ein Auto, das vor einem Wohnhaus geparkt war.

Die Fahrerin kam verletzt ins Krankenhaus.

Die Zwickauer Straße musste laut Polizei für voll gesperrt werden. Zum genauen Unfallhergang wird ermittelt.