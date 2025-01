Frau und ihr Kind fahren mit Audi, dann stürzt ein Baum auf den Wagen

Ein schwerer Sturm ließ bei Dietzenbach einen Baum auf ein fahrendes Auto stürzen. © Polizeipräsidium Südosthessen

Der Unfall ereignete sich am gestrigen Montagnachmittag auf der Waldackerkreuzung bei Dietzenbach in Südosthessen, wie die Polizei in Offenbach am Main am heutigen Dienstag mitteilte.

Das Polizeipräsidium Südosthessen veröffentlichte zudem ein Foto vom Unglücksort. Wie darauf zu erkennen ist, krachte der Baum direkt auf das Dach des Wagens.

Für die Audifahrerin sei es ein "Schreck-Moment" gewesen, doch "die Frau und ihr Kind hatten Glück im Unglück, sie blieben unverletzt", betonte ein Sprecher.

Der Sturm, der am Montag auch bei Mainz in Rheinland-Pfalz tobte, löste in Südosthessen zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr 15 Einsätze von Feuerwehr und Polizei aus.