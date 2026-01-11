Dramatische Szenen: Dacia kracht gegen Tunnelwand, Frau aus Auto geschleudert

Aschaffenburg - Folgenschwerer Unfall in Aschaffenburg! Auf dem Südring ist ein Dacia in der Nacht zu Sonntag gegen eine Tunnelwand geprallt. Der Wagen hat sich mehrfach überschlagen, die Fahrerin wurde herausgeschleudert.

Der Dacia kam nach dem Unfall auf dem Dach zum Stillstand. © Ralf Hettler

Die 42-Jährige hatte ersten Erkenntnissen zufolge auf Höhe der Feuerwache in Richtung Schweinheim fahrend aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Dieses kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab.

Gegen 1 Uhr prallte der Dacia im Anschluss erst heftig gegen die Wand des Tunnels, überschlug sich dann mehrfach und blieb auf dem Dach liegen.

Die Fahrerin wurde aus dem Auto katapultiert. Sie erlitt schwere Verletzungen. Auch ein weiterer Insasse wurde bei dem Crash erheblich verletzt.

Beide mussten nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst zur Behandlung ins Aschaffenburger Klinikum transportiert werden.

Ein Hund, der sich ebenfalls in dem Auto befand, wurde vom Hundeführer der Polizei betreut.