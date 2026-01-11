Dramatische Szenen: Dacia kracht gegen Tunnelwand, Frau aus Auto geschleudert
Aschaffenburg - Folgenschwerer Unfall in Aschaffenburg! Auf dem Südring ist ein Dacia in der Nacht zu Sonntag gegen eine Tunnelwand geprallt. Der Wagen hat sich mehrfach überschlagen, die Fahrerin wurde herausgeschleudert.
Die 42-Jährige hatte ersten Erkenntnissen zufolge auf Höhe der Feuerwache in Richtung Schweinheim fahrend aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Dieses kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab.
Gegen 1 Uhr prallte der Dacia im Anschluss erst heftig gegen die Wand des Tunnels, überschlug sich dann mehrfach und blieb auf dem Dach liegen.
Die Fahrerin wurde aus dem Auto katapultiert. Sie erlitt schwere Verletzungen. Auch ein weiterer Insasse wurde bei dem Crash erheblich verletzt.
Beide mussten nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst zur Behandlung ins Aschaffenburger Klinikum transportiert werden.
Ein Hund, der sich ebenfalls in dem Auto befand, wurde vom Hundeführer der Polizei betreut.
Am Dacia entstand ein Totalschaden. Der Stadtring war während der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und der anschließenden Aufräumarbeiten für rund 1,5 Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Hergang laufen.
Titelfoto: Ralf Hettler