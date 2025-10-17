Drei schwer verletzte Personen nach Frontalcrash: Waren Kinder nicht angeschnallt?

Seeth-Ekholt - Bei einem Fontalcrash in Seek-Ekholt (Kreis Pinneberg) wurden am Freitagnachmittag drei Personen schwer verletzt.

Drei Personen kamen nach dem Crash ins Krankenhaus. © Florian Sprenger

Der Unfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr auf der K21 in Seek-Ekholt, bestätigte eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24.

Laut einem Reporter vor Ort habe die Porsche-Fahrerin nach links abbiegen wollen und dabei dem entgegenkommenden Laster die Vorfahrt genommen. Der Lkw-Fahrer habe nicht mehr bremsen können.

Eine 34-jährige Mutter und ihre zwei Kinder (11 und 13) wurden bei der Kollision laut Sprecherin schwer verletzt. Die Familie saß in dem Porsche.

Wie die Polizei bestätigte, gebe es Hinweise darauf, dass die Kinder nicht angeschnallt waren. Das müsse aber noch weiter untersucht werden.