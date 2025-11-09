 1.049

Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Geisterfahrer-Unfall

Am Samstagabend ist auf der B76 bei Kiel ein Mensch bei einem Geisterfahrer-Unfall ums Leben gekommen. Ein anderer wurde schwer verletzt.

Von Bastian Küsel

Kiel - Schrecklich! Am Samstagabend ist auf einer Bundesstraße bei Kiel ein Mensch bei einem Geisterfahrer-Unfall ums Leben gekommen. Ein anderer wurde schwer verletzt.

Auf der B76 bei Kiel ereignete sich am Samstagabend ein tödlicher Geisterfahrer-Unfall zwischen einem Transporter und einem Auto.  © Florian Sprenger

Ein Sprecher der Leitstelle Kiel bestätigte gegenüber TAG24 den tödlichen Unfall, der sich gegen 23.30 Uhr auf der B76 in Fahrtrichtung Norden ereignet hatte.

Demnach kollidierten ein Auto und ein Transporter frontal miteinander, nachdem eines der beiden Fahrzeuge entgegen der Fahrtrichtung auf der Bundesstraße unterwegs gewesen war.

Während der eine Fahrer schwere Verletzungen erlitt, starb der andere noch am Unfallort - ob es sich um den Auto- oder den Transporter-Fahrer handelte, sagte der Sprecher nicht.

Beide Fahrzeuge wurden komplett zerstört. Die Bundesstraße musste bis Sonntagmorgen in Richtung Norden voll gesperrt werden.  © Florian Sprenger

Beide Fahrzeuge wurden bei dem heftigen Zusammenstoß komplett zerstört. Fahrzeugteile verteilten sich über die gesamte Fahrbahn. Die B76 musste bis Sonntagmorgen in Richtung Norden voll gesperrt werden.

