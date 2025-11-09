Tödlicher Busunfall an Schweizer Grenze: Diese Ursache vermutet die Polizei

Weil am Rhein - Der tödliche Busunfall in Weil am Rhein nahe der Grenze zur Schweiz geht nach neuen Erkenntnissen der Ermittler vermutlich auf einen technischen Defekt oder Bedienfehler der Fahrerin zurück.

Im baden-württembergischen Weil am Rhein erfasste ein Bus am Samstagmittag mehrere Menschen. © Kamera24 - News

Die Ermittlungen in dem Fall laufen aber noch, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Sonntag sagte. Die Busfahrerin sei bei dem Unfall leicht verletzt, mittlerweile aber wahrscheinlich schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Sie habe sich bislang nicht zu dem Unfall geäußert.

Der Bus hatte am Samstagnachmittag zunächst einige Fahrzeuge touchiert, dann mehrere Menschen erfasst und kam schließlich an einem Brückengeländer zum Stehen.