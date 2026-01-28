Fahranfänger kracht frontal in Klein-Lkw: 18-Jähriger schwer verletzt

Ein 18-Jähriger geriet am Dienstagabend auf die Gegenspur. Dort kam es zu einer Frontalkollision. Dutzende Einsatzkräfte rückten nach Ubstadt-Weiher aus.

Von Johanna Baumann

Ubstadt-Weiher - Dutzende Einsatzkräfte rückten am Dienstagabend nach Ubstadt-Weiher (Kreis Karlsruhe) aus, da es zu einem schweren Frontalcrash auf der Landstraße kam.

Die Unfallwagen wurden am Abend abgeschleppt. Die Landstraße blieb zeitweise voll gesperrt.  © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Gegen 18.20 Uhr war ein 18-jähriger Fahrer eines Mini Cooper auf der L552 in Richtung Odenheim unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zur frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw.

Während der 54-jährige Laster-Fahrer leichte Verletzungen erlitt, wurde der junge Unfallverursacher schwer verletzt.

Beide Männer wurden laut Polizeiangaben in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Aufgrund von Rettungsarbeiten, Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung musste die Fahrbahn bis etwa 22.20 Uhr voll gesperrt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 23.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe sucht nun nach Zeugen, um den genauen Hergang zu rekonstruieren. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 0721 94484-0 melden.

Titelfoto: Henry Mungenast / EinsatzReport24

