Fahranfänger setzt zum Überholen an, dann folgt Horror-Crash: 19-Jährige hat keine Chance

Mammelzen - Tragisches Unglück im rheinland-pfälzischen Landkreis Altenkirchen. Bei einem Frontalzusammenstoß ist eine junge Frau an den Folgen ihrer schweren Verletzungen gestorben.

Der Bereich rund um den Unfallort musste für mehrere Stunden gesperrt werden. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Ein Polizeisprecher berichtete von dem schweren Unfall, der sich am gestrigen Sonntag auf der B256 bei Mammelzen ereignete. Demnach wurde ein Ford mit einem 44-Jährigen am Steuer auf der Strecke von Eichelhardt nach Reuffelbach von einem Seat überholt.

Dessen 18-jähriger Fahrer übersah auf gerader Strecke aber wohl - ebenso wie die Fahrerin eines VW (81) - den jeweils anderen Wagen. Als die Seniorin schließlich von einem Wirtschaftsweg auf die Bundesstraße abbiegen wollte, kam es somit zum Zusammenstoß.

Hierdurch kam der Seat von der Fahrbahn ab und riss den Ford mit in ein angrenzendes Feld. Das hatte zur Folge, dass die 19 Jahre alte Beifahrerin im Seat derart schwer verletzt wurde, dass sie per Rettungshubschrauber in eine Klinik kam, wo sie jedoch wenig später verstarb. Auch der 18-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden bei dem Crash leicht verletzt. Darüber hinaus entstand durch umherfliegende Fahrzeugteile ein wahres Trümmerfeld rund um die Unfallstelle.