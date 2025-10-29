Ferrari auf Straßenbahngleise geschleudert: Hoher Schaden nach schwerem Unfall

Karlsruhe - Schwerer Unfall mit Ferrari: In Karlsruhe musste am Mittwochabend der Bahnverkehr in beide Richtungen unterbrochen werden.

Insbesondere der VW Golf wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. © EinsatzReport24

Nach ersten Informationen der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 17.30 Uhr auf der Durlacher Allee in der Karlsruher Oststadt. Beteiligt waren ein Ferrari, ein VW Golf und ein Mercedes.

Nach einem heftigen Zusammenstoß wurde der Ferrari auf die Schienen der Straßenbahn geschleudert und prallte dort gegen einen Ampelmast.

Der Bahnverkehr musste infolge dessen in beide Richtungen vorübergehend eingestellt werden.

Polizei und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Wie und warum es zu dem schweren Unfall kam, ist bislang noch nicht bekannt.

Ob Personen verletzt wurden, konnte die Polizei am Abend noch nicht bestätigen. An den drei beteiligten Autos entstand nach ersten Schätzungen ein hoher Sachschaden.

