Flammenhölle! Benzintank platzt bei Horror-Unfall: Biker (24) rast in Gegenverkehr und stirbt

Die Unfallstelle in Leimen musste für sechs Stunden gesperrt werden, weil die Reinigungsarbeiten nach dem tödlichen Unfall aufwendig waren.

Der junge Mann war gegen 19 Uhr auf einer Landstraße bei Heidelberg unterwegs.

Dabei soll der Mann in einer 50er-Zone der L600 zwischen Lingental und Leimen viel zu schnell gefahren sein. Er verlor in einer Rechtskurve in Höhe der Brücke über den Steinbruch Leimen die Kontrolle über seine Maschine und krachte frontal in den Gegenverkehr.

Tragisch: Bei dem Crash mit dem Auto platzte der Benzintank der Aprilia, sodass sowohl das Bike als auch das Auto sofort in Flammen aufgingen. Nach dem heftigen Zusammenstoß stieg eine riesige Rauchsäule über der Unfallstelle auf, die kilometerweit zu sehen war.

Die sofort zur Unfallstelle geeilten Rettungskräfte konnten sowohl den Motorradfahrer als auch den 25 Jahre alten Autofahrer aus dem Brandbereich befreien, jedoch war der Biker zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr ansprechbar.

Für ihn kam leider jede Rettung zu spät. Er wurde zwar noch schwerst verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, dort verstarb er jedoch an den Folgen seiner Verletzung. Wie durch ein Wunder überlebte der Autofahrer, er wurde zwar schwer verletzt, Lebensgefahr besteht jedoch nicht mehr. Ihn hatte das Feuer nur teilweise erfasst.