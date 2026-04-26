Kletterunfall an Burgruine: Frau stürzt sieben Meter in die Tiefe

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Beim Klettern an der Burgruine Rosenstein im Ostalbkreis ist eine 29-Jährige sieben Meter tief gestürzt. Sie wurde dabei schwer verletzt.

Von Kristina Remmert, Lisa Mehnert

Heubach - Beim Klettern an der Burgruine Rosenstein im Ostalbkreis ist eine 29-Jährige am Samstagabend gegen 19.45 Uhr sieben Meter tief auf einen Felsvorsprung gestürzt.

Einsatzkräfte der Bergwacht rückten nach dem Kletterunfall zum Waldgebiet Rosenstein aus.
Einsatzkräfte der Bergwacht rückten nach dem Kletterunfall zum Waldgebiet Rosenstein aus.  © Jason Tschepljakow/dpa

Die Frau war mit zwei weiteren Personen auf der Kletterroute unterhalb der Ruine Rosenstein unterwegs, als sie beim Aufstieg den Halt verlor.

Einsatzkräfte der Bergwacht retteten die schwer verletzte Frau nach dem Sturz, wie ein Polizeisprecher sagte.

Sie wurde dem Rettungsdienst übergeben und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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Zur Rettung der Frau war die Bergwacht mit 20 Einsatzkräften im Einsatz.

Ein Rettungshubschrauber und ein SAR-Hubschrauber der Bundeswehr waren ebenfalls alarmiert worden.

Sie standen in Bereitschaft, mussten allerdings schlussendlich nicht an der Unfallstelle eingesetzt werden.

Titelfoto: Jason Tschepljakow/dpa

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