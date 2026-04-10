Gegen Autotür geprallt: Radlerin (84) stirbt nach Unfall

Dessau-Roßlau - Eine 84-Jährige ist nach dem Zusammenstoß mit einer Autotür in Dessau-Roßlau gestorben.

Die Seniorin (84) war auf dem Radweg unterwegs und krachte gegen eine sich plötzlich öffnende Autotür. (Symbolfoto) © Michael Brandt/dpa

Wie Polizeisprecher Robin Schönherr berichtete, spielte sich der tragische Vorfall am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr in der Dessauer Straße ab.

Demnach hatte der Fahrer (52) seinen Nissan gerade in einer Parkbucht abgestellt, als er seine Fahrertür zum Aussteigen öffnete.

Die 84-Jährige, die gerade mit ihrem Fahrrad auf dem dortigen Radstreifen unterwegs war, krachte mit voller Wucht gegen die Tür und wurde zu Boden geworfen.

Nach dem Unfall wurde die Seniorin ins Krankenhaus gebracht, wo sie am frühen Freitagmorgen schließlich ihren schweren Verletzungen erlag.