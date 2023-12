Glätte-Schreck: Unfälle in Sachsen häufen sich

Das Fahrzeug kam aus eigener Kraft nicht mehr heraus. © xcitepress/rico loeb

Schnee und Glätte haben weite Teile des Freistaates fest im Griff.

Am Samstagmittag erwischte es einen Bus der Linie 521 in Pulsnitz. Das Fahrzeug war gegen 12.08 Uhr auf der Lichtenberger Straße in Richtung Dresden unterwegs, als es passierte - unvermittelt kam der Bus ins Schlingern, rutschte von der Fahrbahn in den Straßengraben. Zwischenzeitlich drohte der Bus gar umzukippen.

Fahrgäste und Busfahrer seien wohlauf, Sachschaden sei keiner entstanden, hieß es von der Polizei auf TAG24-Nachfrage. Doch weil das Fahrzeug aus eigener Kraft nicht mehr herauskam, kam es infolge der Glätte-Havarie zu Verkehrseinschränkungen. Ein Abschleppunternehmen musste angefordert werden. Die Fahrgäste mussten derweil auf einen Ersatzbus warten.

Gegen 14 Uhr war dann wieder freie Fahrt.