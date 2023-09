Nach tragischem Tod von Mädchen (†1) in Brandenburg: Mutter trauert - "Flieg mein kleiner Engel"

Gransee (Landkreis Oberhavel) - Was Kerstin Posch aus Brandenburg derzeit durchmachen muss, kann man sich als Außenstehender nur schwer vorstellen: Die junge Mutter verlor am Sonntagabend ihre kleine Tochter Lola Matilda ( † 1) bei einem Verkehrsunfall .

Mutter Kerstin Posch trauert auf Instagram um ihr verstorbenes Kind (†1). © Bildmontage/Screenshot/Instagram/kerstinbrigitteposch

Die Meldung erschütterte am Anfang der Woche ganz Deutschland: In Gransee im Landkreis Oberhavel war ein einjähriges Kind von einem Auto erfasst worden und gestorben.

Wie BILD berichtet, war die Familie gerade auf dem Weg zu einem nahe gelegenen Spielplatz gewesen.

Dabei schoben sie noch schnell die Mülltonnen an die Straße, die am nächsten Tag abgeholt werden sollten. Laut Polizei gab es dann einen "unbeobachteten Moment", in dem die Einjährige vom Bürgersteig auf die Straße gelaufen war.

Auf der Fahrbahn wurde die 14 Monate alte Lola dann von einem Auto überrollt und so schwer am Kopf verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb.

Die Fahrerin des Wagens, eine 85-jährige Frau aus Berlin, habe das Unglück laut BILD gar nicht bemerkt und war zunächst weitergefahren, bis sie von Eltern und Zeugen gestoppt wurde.