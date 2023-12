Nach schwerem Unfall bei Sturm: Autofahrer erliegt seinen Verletzungen!

Groß Schneen - Nachdem vor knapp einer Woche ein Autofahrer im Landkreis Göttingen mit einem Baum kollidiert war, ist nun bekannt geworden, dass dieser an seinen Verletzungen verstorben ist.

Zunächst war unklar, warum der Baum auf der Fahrbahn lag. © Gemeindefeuerwehr Friedland

Wie die Polizeiinspektion am heutigen Mittwoch mitteilte, sei der 60-Jährige am Dienstagabend in einer Göttinger Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der Verstorbene war mit seinem VW Crafter auf der K22 bei Groß Schneen (Niedersachsen) mit einem Baum kollidiert, der die Straße versperrte. Warum der Baum auf der Fahrbahn lag, war zunächst unklar.

Nach neuesten Erkenntnissen der Polizei Friedland war der Baum infolge des zum Unfallzeitpunkt herrschenden Sturms "Zoltan" auf die Fahrbahn gefallen.