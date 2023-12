Horror-Unfall im strömenden Regen: 22-Jährige tot, vier Autos Schrott

Hachenburg/Kirberg - Schreckliches Unglück am gestrigen Montag im rheinland-pfälzischen Westerwaldkreis: Infolge einer Kollision mehrerer Autos ist eine junge Autofahrerin auf der B414 ums Leben gekommen. Zudem gab es mindestens einen Verletzten zu beklagen.

Vier Autos wurden bei dem tödlichen Crash vollkommen zerstört. © WinklerTV

Über den tödlichen Unfall auf der Bundesstraße informierte die Polizeidirektion in Montabaur. Dem Bericht zufolge ereignete er sich zwischen den Gemeinden Hachenburg und Kirburg.

Dort war eine 22 Jahre alte Frau aus dem nahe gelegenen Driedorf mit ihrem Wagen unterwegs. Gegen 15.25 Uhr verlor sie dann aber plötzlich und aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen und geriet dadurch auf der zweispurigen Straße in den Gegenverkehr.

Weil allmählich der Berufsverkehr einsetzte, befanden sich zahlreiche Autos auf der Fahrbahn. So kollidierte die 22-Jährige mit insgesamt drei ihr entgegenkommenden Fahrzeugen, was zunächst dazu führte, dass sie in ihrem Wagen eingeklemmt wurde.

Zwar gelang es den angerückten Einsatzkräften der Feuerwehr noch, sie aus dem Wrack zu befreien, für die junge Autofahrerin kam jedoch jede Hilfe zu spät und sie verstarb noch am Unfallort.

Darüber hinaus wurde ein 50-jähriger Mann leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.