Handbremse vergessen, Transporter rollt los: Fahrerin verletzt sich bei Rettungsversuch

Landkreis Kusel - Beim Versuch, ihren Transporter vor dem Rollen in die Lauter abzuhalten, hat sich im Landkreis Kusel ( Rheinland-Pfalz ) die Fahrerin des Wagens leicht verletzt.

Trotz ihres Rettungsversuchs konnte die Frau nicht verhindern, dass ihr Transporter in der Lauter landet. © Polizeidirektion Kaiserslautern

Der Transporter landete darüber hinaus trotzdem im Wasser.

Passiert ist das Ganze laut einem Sprecher der Polizei am frühen Morgen des gestrigen Mittwochs in Wolfstein in der Lauterstraße.

Demnach war die Frau bei frostigen Temperaturen in den Transporter eingestiegen und wollte losfahren. Da die Frontscheibe etwas vereist war, beschloss die Fahrerin noch einmal auszusteigen um das Eis wegzukratzen.

Dabei hatte sie allerdings vergessen, die bereits gelöste Handbremse wieder anzuziehen.