Heftiger Frontalcrash bei Überholmanöver: Zwei Schwerverletzte

Sandhagen - Schlimmer Unfall auf der B105 bei Sandhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)! Ein 61-Jähriger soll am Mittwochmorgen trotz Gegenverkehrs das Überholmanöver fortgesetzt haben. Zwei Männer wurden schwer verletzt.

Der Mazda-Fahrer (41) konnte dem überholenden Mercedes nicht mehr ausweichen. © Stefan Tretropp

Um 8.35 Uhr hat es auf der B105 zwischen Kröpelin und Neubukow heftig gekracht.

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, habe ein 61-Jähriger im Mercedes mehrere Fahrzeuge überholt. Laut Zeugenaussagen hätte der Mann in Lücken einscheren können, habe das Überholmanöver aber trotz des Gegenverkehrs fortgesetzt.

Ein entgegenkommender 41-Jähriger im Mazda sei so weit es ging ausgewichen, konnte eine Kollision aufgrund der Straßenbreite aber nicht mehr vermeiden.

Beide Fahrzeuge wurden durch die heftige Kollision von der Fahrbahn geschleudert, der Mazda überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der 61-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrer wurden schwer verletzt und mit multiplen Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.