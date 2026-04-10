Heftiger Unfall auf Bundesstraße: Fahranfänger überschlägt sich mehrfach

Löbichau - Auf der B7 zwischen Löbichau und Untschen im Altenburger Land hat sich am Freitag ein schwerer Unfall ereignet.

Die Feuerwehr holte den 18-Jährigen aus seinem Auto. © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion

Laut Angaben der Polizei hatte sich das Auto eines 18-Jährigen mehrfach überschlagen. Zuvor soll er offenbar einem Lkw ausgewichen sein und war danach gegen einen Baum gekracht, hieß es.

Der junge Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr mittels hydraulischem Gerät aus dem Wrack herausgeholt werden.

Im Anschluss wurde der Fahranfänger per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Das Auto war durch den Aufprall am Baum stark demoliert worden. Trümmerteile verteilten sich auf der Wiese.