Tödlicher Crash in Heppenheim: Auto erfasst 83-Jährigen auf Zebrastreifen

Heppenheim - Ein 83-jähriger Mann wollte gerade eine Straße überqueren, da erfasst ihn ein Auto: Im südhessischen Heppenheim im Kreis Bergstraße kam es am heutigen Donnerstagmorgen zu einem tragischen Unfall .

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich gegen 9.20 Uhr in der Darmstädter Straße, wie die Polizei mitteilte.

Die Ermittlungen der Polizei in Heppenheim zu dem Unfall dauern an. Hierzu suchen die Beamten auch Zeugen, die sich bitte unter der Telefonnummer 062527060 mit den Ermittlern in Verbindung setzen sollen.