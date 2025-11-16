Jäger erschießt Jäger: Tödlicher Vorfall nahe der bayerischen Grenze

Kladruby (Tschechien) - Bei einer Jagd nahe der Grenze zu Bayern ist am Samstag gegen 16 Uhr ein Jäger (67) tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde er von einem anderen Jäger angeschossen.

Weniger Minuten von der bayerischen Grenze entfernt, hat in Tschechien ein Jäger einen anderen tödlich verletzt. (Symbolfoto) © Philipp Schulze/dpa

Die Rettungskräfte waren zwar laut Informationen der Zeitung "Denik" schnell vor Ort, der Notarzt stellte aber noch am Einsatzort den Tod des Mannes fest.



Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. Die Kripo hat den Fall übernommen.

Eine gerichtliche Obduktion sei bereits angeordnet worden, um die genaue Todesursache zu klären. Atem- und Drogentests bei den anwesenden Personen fielen negativ aus.

Laut Zeugen sei das Opfer im Kopf getroffen worden. In sozialen Netzwerken kursierende Behauptungen, das Opfer sei ausländischer Staatsbürger, treffen nicht zu – nach Angaben der Behörden sind sowohl der Verstorbene als auch der Schütze Tschechen.

Die Ermittler sichern Spuren, befragen Zeugen und rekonstruieren den Ablauf der Jagd, einschließlich Schussabgabe, Sichtverhältnissen und Abständen.