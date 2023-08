Hyundai kracht frontal in Mercedes-SUV: 7-Jähriger unter den teilweise Schwerverletzten

Kaiserslautern - Auf der B37 im rheinland-pfälzischen Landkreis Kaiserslautern wurden am Nachmittag des heutigen Dienstags vier Menschen bei einem Unfall teilweise schwer verletzt. Unter den Verletzten ist auch ein sieben Jahre alter Junge.

Der 36-Jährige war mit seinem Hyundai in den Gegenverkehr geraten und krachte dort frontal in den Mercedes-SUV. © Polizeipräsidium Westpfalz

Lebensgefahr bestehe aber für keinen der Verletzten, sagte ein Sprecher der Polizei, der außerdem schilderte, was gegen 14 Uhr in Höhe der Ortschaft Hochspeyer vorgefallen war.

Demnach war ein 36-jähriger Mann auf der B37 in seinem Hyundai, in dem sich auch der Siebenjährige befand, in Richtung Kaiserslautern unterwegs.

Wie der Mann später der Polizei berichtete, hatte er während der Fahrt plötzlich gesundheitliche Probleme, derentwegen er kurzzeitig die Kontrolle über sein Auto verlor und in den Gegenverkehr geriet.

Dort stieß der Hyundai dann frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes-SUV zusammen.

Durch den heftigen Aufprall wurde 36-Jährige schwer verletzt in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Hyundai befreit werden. Er wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.