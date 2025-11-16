Mercedes rast vor Polizei davon und kracht frontal in Mini: Fahrer entgeht knapp dem Flammen-Tod
Deggingen - Schwerer Unfall im Landkreis Göppingen: Der Fahrer eines Mercedes raste in der Nacht auf Sonntag erst einer Polizeikontrolle davon, krachte dann frontal in ein entgegenkommendes Auto.
Die B466 in Deggingen glich am frühen Sonntagmorgen einem Trümmerfeld, der Mercedes SLK und der Mini wurden nahezu zerstört.
Wie ein Sprecher der Polizei Ulm mitteilte, hatten Beamte der Verkehrswache Mühlhausen in der Nacht gegen 2.45 Uhr eine Kontrollstelle eingerichtet, an der bereits ein Passant von einem Mercedes berichtet hatte, der "in typischer Posermanier" durch den Ort gerast sein soll.
Und tatsächlich: "Wenige Minuten später vernahmen die eingesetzten Polizeibeamten entsprechende Motorengeräusche eines aus Richtung Geislingen herannahenden Pkw", hieß es.
Sie versuchten den Wagen anzuhalten, der Fahrer ignorierte dies jedoch und raste davon.
Die Streife verfolgte den Mercedes. Dessen Flucht endete circa eine Minute später in der Ortsmitte.
Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 20-jährige Raser in einer leichten Rechtskurve aufgrund des viel zu hohem Tempos die Kontrolle verloren und war frontal in den Mini gekracht.
Unfall in Deggingen: 20-jähriger Raser muss aus brennendem Mercedes gerettet werden
"Der Mini wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes rund 30 Meter rückwärts katapultiert", so der Sprecher. In dem Fahrzeug befanden sich ein 52-jähriger Mann und ein Jugendlicher (15).
Alle drei am Crash beteiligten Personen erlitten schwere Verletzungen, sollen laut Polizei teilweise nicht ansprechbar gewesen sein. Der Unfallverursacher habe gerade so aus seinem Wagen befreit werden können, nachdem dieser in Flammen aufgegangen war.
Der Schaden an den Fahrzeugen wurde aufgrund ihres älteren Baujahrs auf circa 15.000 bis 20.000 Euro geschätzt.
Die Bundesstraße war bis 7.30 Uhr voll gesperrt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen, ein Unfallgutachten soll weitere Erkenntnisse bringen.
Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Alexander Hald