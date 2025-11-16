Mercedes rast vor Polizei davon und kracht frontal in Mini: Fahrer entgeht knapp dem Flammen-Tod

Deggingen - Schwerer Unfall im Landkreis Göppingen: Der Fahrer eines Mercedes raste in der Nacht auf Sonntag erst einer Polizeikontrolle davon, krachte dann frontal in ein entgegenkommendes Auto.

Zahlreiche Feuerwehrleute waren am frühen Sonntagmorgen nach dem Unfall im Einsatz. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Die B466 in Deggingen glich am frühen Sonntagmorgen einem Trümmerfeld, der Mercedes SLK und der Mini wurden nahezu zerstört.

Wie ein Sprecher der Polizei Ulm mitteilte, hatten Beamte der Verkehrswache Mühlhausen in der Nacht gegen 2.45 Uhr eine Kontrollstelle eingerichtet, an der bereits ein Passant von einem Mercedes berichtet hatte, der "in typischer Posermanier" durch den Ort gerast sein soll.

Und tatsächlich: "Wenige Minuten später vernahmen die eingesetzten Polizeibeamten entsprechende Motorengeräusche eines aus Richtung Geislingen herannahenden Pkw", hieß es.

Sie versuchten den Wagen anzuhalten, der Fahrer ignorierte dies jedoch und raste davon.

Die Streife verfolgte den Mercedes. Dessen Flucht endete circa eine Minute später in der Ortsmitte.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 20-jährige Raser in einer leichten Rechtskurve aufgrund des viel zu hohem Tempos die Kontrolle verloren und war frontal in den Mini gekracht.