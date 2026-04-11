Junger BMW-Fahrer stirbt, Beifahrerin (18) lebensgefährlich verletzt

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Ein junger Autofahrer ist in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einem Unfall bei Gößnitz im Altenburger Land ums Leben gekommen.

Von Christian Rüdiger

Gößnitz - Ein junger Autofahrer ist in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einem Unfall bei Gößnitz im Altenburger Land ums Leben gekommen.

Das Auto blieb neben der Straße stehen.
Das Auto blieb neben der Straße stehen.  © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion

Laut Polizeiangaben war der BMW gegen 0.30 Uhr aus bislang noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht.

Das Auto war danach stark zerstört im angrenzenden Straßengraben zum Stehen gekommen.

Der 19-jährige Fahrer starb bei dem schweren Crash. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

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Die 18-jährige Beifahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Kollision mit dem Baum sind deutlich zu erkennen.
Die Kollision mit dem Baum sind deutlich zu erkennen.  © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion

Die Straße war während der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt. Polizei und Kripo haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion

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