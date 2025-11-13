 530

Kamel-Alarm im Ländle: Audi-Fahrer rammt 1000-Kilo-Ausreißer

Ein Autofahrer im Alb-Donau-Kreis traute am späten Donnerstagabend wohl seinen Augen nicht: Mitten auf der Straße stand plötzlich ein Kamel.

Von Johanna Baumann

Ehingen - Ein Autofahrer im Alb-Donau-Kreis traute am späten Mittwochabend wohl seinen Augen nicht: Mitten auf der Fahrbahn stand plötzlich ein Kamel.

Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab und nahm die Ermittlungen auf. (Symbolfoto)  © Stefan Puchner/dpa

Der 30-jährige Audi-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem 1000-Kilo-Tier. Der kuriose Unfall ereignete sich laut Polizei kurz nach 22.45 Uhr auf der B465.

Das Kamel erlitt bei dem Crash Verletzungen am Torso und musste noch in der Nacht von einem Tierarzt behandelt werden.

Der Audi wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro.

Der Tierhalter, ein 33-jähriger Zirkus-Verantwortlicher, traf ebenfalls an der Unfallstelle ein. Er hatte das Tier bereits vermisst.

Unbekannte sollen Kamel freigelassen haben

Der aktuelle Gesundheitszustand des Kamels ist nicht bekannt. (Symbolfoto)  © Laszlo Balogh/AP/dpa

Der Polizei berichtete er, dass kurz vor dem Unfall offenbar zwei unbekannte Personen auf dem nahegelegenen Zirkusgelände herumgeschlichen seien.

Das gesicherte Absperrgitter des Geheges soll demnach geöffnet worden sein, sodass das Kamel ausbüxen konnte. "Entsprechende Spuren konnte die Polizei feststellen und sichern", hieß es in einer Meldung.

Die Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Zirkusgeländes gemacht haben. Diese sollen sich unter der Rufnummer 07391/588-0 melden.

