Kamel-Alarm im Ländle: Audi-Fahrer rammt 1000-Kilo-Ausreißer

Ehingen - Ein Autofahrer im Alb-Donau-Kreis traute am späten Mittwochabend wohl seinen Augen nicht: Mitten auf der Fahrbahn stand plötzlich ein Kamel.

Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab und nahm die Ermittlungen auf. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Der 30-jährige Audi-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem 1000-Kilo-Tier. Der kuriose Unfall ereignete sich laut Polizei kurz nach 22.45 Uhr auf der B465.

Das Kamel erlitt bei dem Crash Verletzungen am Torso und musste noch in der Nacht von einem Tierarzt behandelt werden.

Der Audi wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro.

Der Tierhalter, ein 33-jähriger Zirkus-Verantwortlicher, traf ebenfalls an der Unfallstelle ein. Er hatte das Tier bereits vermisst.