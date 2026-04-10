Kleintransporter fährt auf Lkw auf: Fahrer stirbt
Stuttgart - Bei einem Unfall am Freitagmorgen ist ein Fahrer eines Kleintransporters auf der A81 bei Zuffenhausen ums Leben gekommen.
Gegen 7 Uhr staute sich der Verkehr zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach.
Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei erkannte der Kleintransporterfahrer das Stauende zu spät und fuhr auf einen Anhänger eines Lastwagens auf, teilt eine Polizeisprecherin auf Anfrage von TAG24 mit.
Der Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.
Zwei Spuren der Autobahn mussten kurzzeitig gesperrt werden. An der Unfallstelle bildete sich ein langer Stau. Nach dem Stau, der durch den Unfall entstand, stockte der Verkehr an der Baustelle am Engelbergtunnel.
Titelfoto: SDMG / Dettenmeyer