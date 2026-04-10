Kleintransporter fährt auf Lkw auf: Fahrer stirbt

Stuttgart - Bei einem Unfall am Freitagmorgen ist ein Fahrer eines Kleintransporters auf der A81 bei Zuffenhausen ums Leben gekommen.

Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle. © SDMG / Dettenmeyer

Gegen 7 Uhr staute sich der Verkehr zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei erkannte der Kleintransporterfahrer das Stauende zu spät und fuhr auf einen Anhänger eines Lastwagens auf, teilt eine Polizeisprecherin auf Anfrage von TAG24 mit.

Der Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.