BMW kracht frontal in Gegenverkehr: Vier Verletzte!

Die L1136 bei Leonberg wurde Schauplatz eines heftigen Frontalzusammenstoßes. © SDMG/Dettenmeyer

Der Frontalzusammenstoß ereignete sich am heutigen Mittwochvormittag gegen 11.15 Uhr auf der L1136 zwischen Leonberg und dem Stadtteil Höfingen.

Laut Polizeiangaben war ein 88 Jahre alter BMW-Lenker mit seiner 81-jährigen Begleitung von Höfingen in Richtung Leonberg unterwegs, als dieser kurz vor Leonberg auf die Gegenspur geriet.

Daraufhin krachte der BMW mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen, in welchem sich ein 75-Jähriger und eine 77-Jährige befanden.

Alle vier am Crash beteiligten Personen zogen sich schwere Verletzungen zu. Während der 75-Jährige von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste, ging es für die übrigen Verletzten per Rettungsdienst in ein Krankenhaus.