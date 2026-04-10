Lkw-Fahrer kommt nach tödlichem Unfall zu Ermittlungsrichter

Lahr – Nach dem Unfall mit zwei Toten bei Lahr (Ortenaukreis) soll der mutmaßliche Unfallverursacher noch am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Der Lastwagenfahrer soll erst auf ein Auto aufgefahren sein und anschließend zwei Fußgänger erfasst haben. © Esther Busch/EinsatzReport24/dpa

Dem 56 Jahre alten Lastwagenfahrer werden nach Angaben der Polizei fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort vorgeworfen.

Der Mann soll am Donnerstag mit seinem Fahrzeug eine 38-jährige Frau und einen 37 Jahre alten Mann erfasst haben - beide Fußgänger starben noch an der Unfallstelle.

Nach dem Unfall soll der 56-Jährige in Richtung Autobahn weitergefahren sein. Erst nach rund einer Stunde konnte die Polizei ihn ausfindig machen und festnehmen.

Mehrere Zeugen gaben nach Angaben der Ermittler an, dass die Ampel für den Lastwagenfahrer rot war.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem zur Frage, ob es eine medizinische Ursache für den Unfall gab und warum der Lastwagenfahrer nach dem Zusammenstoß mit dem Auto und den Fußgängern nicht angehalten hat. Hinweise, dass der Mann Alkohol oder Drogen konsumiert hatte, gebe es nicht.