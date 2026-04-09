Zwei tote Fußgänger nach Lkw-Unfall, aber Fahrer haut einfach ab

Lahr - Todes-Crash mit Fahrerflucht? Zwei Menschen sind bei einem tragischen Unglück am Donnerstagnachmittag im baden-württembergischen Lahr (Ortenaukreis) ums Leben gekommen.

Ein schwerer Unfall hat am Donnerstag in Lahr zwei Todesopfer gefordert. © Esther Busch / EinsatzReport24

Gegen 15 Uhr wurden nach Angaben von Zeugen an einem Fußgängerüberweg an der B415 zwei Menschen von einem Fahrzeug erfasst, teilte das Polizeipräsidium Offenburg zunächst mit.

Nur wenig später ergänzten die Beamten, dass der am Unfall beteiligte Lkw noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte bereits verschwunden war.

Die Polizei suchte daraufhin zu Land und aus der Luft nach dem Flüchtigen. Mit der Hilfe eines Hubschraubers konnte er schließlich gestellt werden.

Unweit der Unfallstelle wurde außerdem ein roter Opel entdeckt, der gegen eine Ampelanlage gestoßen war, wodurch die beiden Insassen verletzt aus dem stark beschädigten Wagen geborgen werden mussten.