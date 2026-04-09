Zwei tote Fußgänger nach Lkw-Unfall, aber Fahrer haut einfach ab
Lahr - Todes-Crash mit Fahrerflucht? Zwei Menschen sind bei einem tragischen Unglück am Donnerstagnachmittag im baden-württembergischen Lahr (Ortenaukreis) ums Leben gekommen.
Gegen 15 Uhr wurden nach Angaben von Zeugen an einem Fußgängerüberweg an der B415 zwei Menschen von einem Fahrzeug erfasst, teilte das Polizeipräsidium Offenburg zunächst mit.
Nur wenig später ergänzten die Beamten, dass der am Unfall beteiligte Lkw noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte bereits verschwunden war.
Die Polizei suchte daraufhin zu Land und aus der Luft nach dem Flüchtigen. Mit der Hilfe eines Hubschraubers konnte er schließlich gestellt werden.
Unweit der Unfallstelle wurde außerdem ein roter Opel entdeckt, der gegen eine Ampelanlage gestoßen war, wodurch die beiden Insassen verletzt aus dem stark beschädigten Wagen geborgen werden mussten.
Bundesstraße B415 nach tödlichem Unfall voll gesperrt
Was genau geschah und und ob ein Zusammenhang zwischen den Unfällen besteht, ist noch völlig unklar.
Die B415 ist im Bereich der Abfahrt zur B3 vollständig gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.
Titelfoto: Esther Busch / EinsatzReport24