Mann bei Arbeitsunfall lebensbedrohlich verletzt: Kollegen sehen alles mit an

Wolgast (Vorpommern-Greifswald) - Schrecklicher Unfall : Bei einem Zwischenfall in Mecklenburg-Vorpommern ist am Mittwochmittag ein Arbeiter lebensbedrohlich verletzt worden.

Der Mann hat in einem Silo in Wolgast gearbeitet. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der 56-Jährige wurde zunächst von Rettungskräften vor Ort versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen arbeitete der Mann in einem Silo in der Lotsenstraße in Wolgast und ist dabei gegen 12 Uhr in eine Förderschnecke geraten.

Darunter versteht man ein schraubenförmiges Förderband, das durch ständige Rotation Schüttgut transportiert.

Anwesende Kollegen mussten den grausamen Vorfall mit ansehen und wurden vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut.