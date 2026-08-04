Heftiger Crash auf Rügen: Sieben Menschen verletzt, darunter drei Kinder

Baabe (Vorpommern Rügen) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Urlaubsinsel Rügen sind am Montagabend sieben Menschen verletzt worden.

Die Verletzten mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Ein Mazda-Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 48-Jährige wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr soll nicht bestanden haben, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Sechs weitere Personen mussten demnach mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Darunter befanden sich drei Kinder. Altersangaben machte die Behörde nicht.

Nach ersten Erkenntnissen kam ein 48 Jahre alter BMW-Fahrer auf der B196 in der Ortschaft Baabe aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab.

In der Folge kollidierte der BMW, der mit vier Erwachsenen und zwei Kindern besetzt war, im Gegenverkehr seitlich mit dem Mazda des 48-Jährigen, in dem zwei weitere Erwachsene und ein Kind saßen.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzte die Höhe des entstandenen Sachschadens auf etwa 80.000 Euro.